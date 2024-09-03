Türkiye’nin en büyük yerli e-ticaret lojistiği şirketlerinden Asset Worlwide Express İstanbul’da 4-5 Eylül tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan ve dünyanın en büyük şirketlerini bir araya getiren IGEXX Küresel E-Ticaret Zirvesi’nde yer alacak.

Türkiye’nin uluslararası arenadaki lojistik gücünü göstermek ve e-ihracata katkı sağlamak amacıyla katılacak olan Asset Worlwide Express, sektördeki yenilikleri tanıtarak küresel iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor. Asset GLI Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Uğur Tekin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu zirve, Türkiye’nin e-ihracatını ve lojistikteki kabiliyetlerini dünyaya göstermemiz için çok büyük bir fırsat. Türkiye’nin ihracatına sağlayacağı katkılarla ülkemizi uluslararası alanda daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

Tekin, Asset Worlwide Express olarak, etkinlik süresince en son teknolojik çözümlerini sergileyeceklerini ve yenilikçi hizmet anlayışlarını tanıtacaklarını belirtti. Ayrıca, IGEXX küresel e-ticaret zirvesinin e-ticaret trendlerine yön veren bir platform olduğunu ve bu bağlamda Türkiye’nin de bu trendlere öncülük edebileceğini vurguladı. IGEXX zirvesi, hem katılımcılar hem de ziyaretçiler için benzersiz bir networking imkanı sunacak. Bu çerçevede, Asset Worlwide Express uluslararası iş birliklerini güçlendirmesi ve Türkiye’nin dış ticaret hacmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.