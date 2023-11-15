Adana'nın Ceyhan ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen bir trafik kazasında, polisin dur ihtarına rağmen otoyolda ters yönde ilerleyen bir hafif ticari araç, karşı yönden gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın içinde bulunan Kemal ve eşi Dönay Boz ile otomobil sürücüsü Fatih İlkgün hayatını kaybetti.

Olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Ceyhan gişeleri yakınlarında gerçekleşti. 01 EZV 42 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Kemal Boz, polisin dur ihtarına uymayarak ters yönde ilerlemeye devam etti. Kısa bir süre sonra araç, karşı yönden gelen 06 DSC 216 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin hemen ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kemal Boz, eşi Dönay Boz ve Fatih İlkgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.