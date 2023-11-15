Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Meclis Üyeliği için aday adaylığı süreci, 13 Kasım 2023 Pazartesi günü start aldı. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram şu açıklamada bulundu;

Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı süresi başlamıştır.

13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayan 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı süreci, 15 Aralık 2023 Cuma günü sona erecektir.

14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde elde edilen demokratik başarıyı yerel yönetimlerde perçinlemek, Türk ve Türkiye Yüzyılı yürüyüşüne ivmek vermek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle yerel yönetimleri cumhurun aydınlık siyasetiyle aydınlatmayı görev addedip Belediye Meclis Üyesi aday adayı olmak isteyen İnegöllü hemşehrilerimizi İnegöl İlçe Teşkilatımıza davet ediyor, çıktıkları yolda kendilerine başarılar diliyorum.

Uğur Bayram

Milliyetçi Hareket Partisi

İnegöl İlçe Başkanı