TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. haftasında Karacabey Belediyespor, konuk ettiği Elazığspor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Mustafa Yüksel, Abdulkadir Yılmazoğlu
Karacabey Belediyespor: Eray Birinçan, Yusuf Ziya Gümüş (Furkan Metin dk. 69), Ahmet Furak Özcan, Serhat Kot, Niyazi Batuhan Salman (İbrahim Demir dk.82), Koray Yağcı (Muhammed Enes Yılmaz dk. 76), Abdullah Balıkçı (Berat Badak dk. 82), Ümit Yasin Arslan, Ömer Faruk Yücel (Furkan Yasin Yalçın dk. 69), Berke Özgün, Ali Aydemir
Elazığspor: Mücahit Çıra, Ercan Coşkun, Kerim Frei, Beykan Şimşek, Yusuf Mert Tunç (Muhammet Arslantaş dk. 60), Maksut Taşkıran (Mehmet Ablay dk. 67), Hasan Ekici, Yağızcan Erdem (Kerem Şenyüz dk. 90), Alpay Koldaş, Ali Keten, Mikail Koçak
Goller: Mikail Koçak (dk. 31 k.k.)(Karacabey Belediyespor) Ercan Coşkun (dk. 34) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Ümit Yasin Arslan, Ahmet Furkan Özcan ( Karacabey Belediyespor), Hasan Ekici, Mehmet Ablay, Beykan Şimşek (Elazığspor)