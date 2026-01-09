Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 43 kişi PFDK'ye sevk edildi.

SÜPER LİG'DEN ÜNLÜ İSİMLER

Bahis soruşturmasında disipline sevk edilen isimler arasında Mustafa Sarp, Olcan Adın, Ümit Davala, Ahmet Dursun, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Volkan Arslan, Ozan Köprülü ve Serdar Topraktepe gibi tanıdık isimler yer aldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." denildi.