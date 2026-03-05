Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nde havalimanına saldırı gerçekleştirildi. İran'a ait kamikaze dronu, Nahçıvan Havalimanı'na düştü. Saldırı sonucu havalimanı binasında hasar oluştu. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer tarafından saldırının ayrıntılarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Azerbaycan: "Nahçivan Havalimanı saldırısında 2 sivil yaralandı"

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Nahçivan Havalimanı'na düzenlediği kamikaze dron saldırısında 2 sivilin yaralandığı bildirildi.

İran, Azerbaycan'a art arda iki dronlu saldırı gerçekleştirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan İran saldırılarına ilişkin yapılan açıklamada, kamikaze dronlardan birinin Nahçivan Havalimanı'na diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınlarına düştüğünü duyurdu.

Açıklamada, Nahçivan Havalimanı'na düzenlenen kamikaze dron saldırısında iki sivilin yaralandığı belirtildi. Havalimanı binasının hasar gördüğü aktarılan açıklamada, "Azerbaycan topraklarına yönelik bu saldırı uluslararası hukukun norm ve ilkelerine aykırıdır ve bölgede gerginliğin artmasına hizmet etmektedir. İran İslam Cumhuriyeti'nin kısa süre içerisinde söz konusu meseleye açıklık getirmesini, buna izahat vermesini ve bu tür olayların gelecekte tekrarlanmaması için gerekli acil tedbirleri almasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık, saldırıyı kınadı.



İran'ın Bakü Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Ayrıca açıklamada, Azerbaycan tarafının uygun karşılık tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu da belirtildi. Olayla ilgili İran Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermicilu'nun Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve İran tarafına bir protesto notasının sunulacağı ifade edildi.