TOKİ’nin 500 bin konutluk sosyal konut projesinde kura sürecinin sonuna geliniyor. Projede yer alan 1+1 ve 2+1 daireler, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar uzanan vade seçenekleriyle satışa çıkarılırken, konut fiyatları 1 milyon 800 bin TL’den başlıyor.
Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere Türkiye genelindeki 81 ilde uygulanacak proje ile dar gelirli vatandaşların uygun şartlarla ev sahibi olması hedefleniyor. Kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte başvuru yapan vatandaşlar ise aylık taksit miktarları ve ödeme planının detaylarını araştırmaya başladı.
İşte TOKİ'nin son ödeme planı ve taksit bilgileri...
İSTANBUL'DAKİ TOKİ KONUTLARI İÇİN ÖDEME PLANI
55 m² 1+1 Konut
Satış fiyatı: 1.950.000 TL
Peşinat: %10 (195.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 7.313 TL
65 m² 2+1 Konut
Satış fiyatı: 2.450.000 TL
Peşinat: %10 (245.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 9.188 TL
80 m² 2+1 Konut
Satış fiyatı: 2.950.000 TL
Peşinat: %10 (295.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 11.063 TL
İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLERDEKİ TOKİ KONUTLARI İÇİN ÖDEME PLANI
55 m² 1+1 Konut
Satış fiyatı: 1.800.000 TL
Peşinat: %10 (180.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 6.750 TL
65 m² 2+1 Konut
Satış fiyatı: 2.200.000 TL
Peşinat: %10 (220.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 8.250 TL
80 m² 2+1 Konut
Satış fiyatı: 2.650.000 TL
Peşinat: %10 (265.000 TL)
Vade: 240 ay
Aylık taksit: 9.938 TL
ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ'ye göre, konut alıcılarının taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla başlayacak. Vatandaşlar, ilk taksit tarihini ve ödeme detaylarını sözleşme sırasında öğrenebilecek.