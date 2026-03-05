TOKİ’nin 500 bin konutluk sosyal konut projesinde kura sürecinin sonuna geliniyor. Projede yer alan 1+1 ve 2+1 daireler, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar uzanan vade seçenekleriyle satışa çıkarılırken, konut fiyatları 1 milyon 800 bin TL’den başlıyor.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa olmak üzere Türkiye genelindeki 81 ilde uygulanacak proje ile dar gelirli vatandaşların uygun şartlarla ev sahibi olması hedefleniyor. Kura çekimlerinin başlamasıyla birlikte başvuru yapan vatandaşlar ise aylık taksit miktarları ve ödeme planının detaylarını araştırmaya başladı.

İşte TOKİ'nin son ödeme planı ve taksit bilgileri...

İSTANBUL'DAKİ TOKİ KONUTLARI İÇİN ÖDEME PLANI

55 m² 1+1 Konut

Satış fiyatı: 1.950.000 TL

Peşinat: %10 (195.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 7.313 TL

65 m² 2+1 Konut

Satış fiyatı: 2.450.000 TL

Peşinat: %10 (245.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.188 TL

80 m² 2+1 Konut

Satış fiyatı: 2.950.000 TL

Peşinat: %10 (295.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 11.063 TL

İSTANBUL DIŞINDAKİ İLLERDEKİ TOKİ KONUTLARI İÇİN ÖDEME PLANI

55 m² 1+1 Konut

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: %10 (180.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

65 m² 2+1 Konut

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: %10 (220.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

80 m² 2+1 Konut

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: %10 (265.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

ÖDEMELER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ'ye göre, konut alıcılarının taksit ödemeleri, sözleşme imzalandıktan sonraki ay itibarıyla başlayacak. Vatandaşlar, ilk taksit tarihini ve ödeme detaylarını sözleşme sırasında öğrenebilecek.