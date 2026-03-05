Geçtiğimiz günlerde bir vatandaş video çekerek millet bahçesindeki yapımı devam eden istinat duvarının zayıf olduğunu iddia etmiş ve duvarı elle dağıtarak kamuoyunun dikkatini çekmişti. Ardından İnegöl Belediyesinden konuyla ilgili açıklama gelmişti ve şahsın karalama kampanyası yaptığı ifade edilerek hakkında hukuki süreç başlatılacağı açıklanmıştı.

Yeniden Refah Partisi İnegöl Teşkilatı’ndan bir heyet bölgeye giderek istinat duvarını inceledi. Konu ile ilgili İnegöl

Belediyesi Mart Ayı Meclisinde açıklamalarda bulunan Belediye Meclis Üyesi İlhan Baykan, “İstinat duvarının çok zayıf ve dayanıksız olduğunu tespit ettik” dedi.

İnegöl Belediyesi yetkililerine çağrıda bulunan Baykan, “Çözüm videoyu çeken şahsı mahkemeye vermek değil, projeyi yapan ve denetleyenlerden hesap sormaktır” dedi. Projenin önemine dikkat çeken İlhan Baykan, “Böylesine önemli bir projede belediye başkanının ve ilgili müdürlüğün vermiş olduğu cevapların belirsizliği de akıllarda soru işareti bıraktı” dedi.

İlhan Baykan’ın istinat duvarı konusuyla ilgili açıklamaları şu şekilde;

ÜSLUP DOĞRU DEĞİL AMA İÇERİĞE DİKKAT ETMEK ZORUNDAYIZ!

“Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen, sosyal medya ve basında da yer alan, millet bahçesindeki istinat duvarlarının görüntüsü ve belediyemizden gelen açıklamaların ardından, biz de bahsi geçen bölgeye giderek incelemelerde bulunduk. Öncelikle konuyu gündeme getiren vatandaşların üslubu ve kullandığı kelimeler doğru ve etik olmasa da, konunun içeriği ile ilgili hususa dikkat etmemiz gerekmektedir.”

İSTİNAT DUVARI ELLERİMİZLE DAĞITABİLECEĞİMİZ DURUMDADIR

“Millet bahçesinin yapıldığı bölgeye gittiğimizde gördük ki, istinat duvarının durumu, vatandaşımızın ifade ettiği gibi, çok zayıf, dayanıksız, ellerimizle dağıtabileceğimiz bir durumdadır. Burada çözüm, konuyu gündeme getiren vatandaşı mahkemeye vererek, konuyu kapatmak değil, Millet Bahçesi projesini yapmakta olan sorumluların, projenin yapımını denetleyen yetkililerin, ve çalışmanın bu zamana kadarki aşamasındaki tüm muhattaplarının soruşturulması, bilgi ve hesap vermesi, açıklama yapması en doğru yaklaşım olacaktır.”

PROJENİN BİTİŞ TARİHİ NE ZAMAN?

“2022 yılı itibariyle çalışmaların start aldığı, 1 etaptaki projelendirme ve hazırlık kısmının tamamlandığı, projenin 2 etabı olan altyapı ve donatı çalışmalarının 2025 yılında başladığı ve 3 etap olan cafe, restaurant l, çocuk alanları gibi sosyal alanlar hayata geçirilecekti. Bu proje ile ilgili 2025 Ocak ayı Belediye Meclis toplantısında gündemin 6.maddesi olarak, Türkiye Çevre Ajansı tarafından yapılacak hibe konusu görüşülmüştü. Çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı tarafından İnegöl'de yapılacak Millet Bahçesi için 20 milyon TL hibe destek o çokluğu ile kabul edilmişti. Şimdi kamuoyunun da bilgi edinmesi amacı ile sormak istiyorum, Çevre Şehircilik Ve İklim bakanlığı tarafından yapılacak olan 20 milyon TL.lik hibe alındı mı? Projenin şu anda hangi aşama, 3. Etap çalışmaları ne zaman başlayacak. Projenin bitim tarihi ne zaman?”

BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR PROJEYLE İLGİLİ VERİLEN CEVAPLAR YETERSİZ!

“Öte yandan dikkat çekmek istediğim başka bir husus ise belediye başkanı sayın Taban ve ilgili müdürlüğün cevaplarının yetersizliğidir. Örnek verecek olursak böyle bir projede ne kadar hibe kullanıldığı belediye başkanı tarafından direkt ifade edilemedi ve müdürlük tarafından cevaplandı. Akabinde projenin bitiş tarihi ilgili müdürlük tarafından 2029 olarak ifade edildi fakat Alper Taban sözü alarak 2027 ve 2028 yıllarını işaret etti. Böylesi önemli bir projede tarih belirsizliğinin olması da akıllarda soru işareti bıraktı.”

HEYET KURULSUN YERİNDE İNCELEME YAPILSIN

“Eğer uygun görülürse belediye başkanımız koordinesinde siyasi parti temsilcileri ve bağımsız denetçilerle istinat duvarını incelemeye gitmeyi teklif de ediyoruz. Yerinde incelemeyle yapılan yapının ne denli sağlıklı olduğu daha iyi ortaya çıkacaktır. Milletimizin kaynaklarının doğru kullanılması noktasında sürecin takipçisi olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum.”