Merkez Hakem Kurulu (MHK), hafta içi oynanacak Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev alacak bazı hakemleri çekme kararı verdi. Fanatik Gazetesi’nden Umut Eken, aynı zamanda bu maçlara yeni hakem atamaları yapıldığını iddia etti.

Eken, sosyal medyada yaptığı paylaşımda “Büyük kaos kapıda” ifadelerini kullanarak, 571 hakemin 371’inin bahis hesabına sahip olduğunu ve bunlardan 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını belirtti. Bu hakemlerin detaylı bir incelemeden geçirildiğini ve bu süreç sonrasında profesyonel liglerde görev alabilecek hakem sayısının yaklaşık 200 olarak belirlendiğini ifade etti. Eken ayrıca, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig’de her hafta yaklaşık 300-350 hakem ataması yapıldığını da ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise hakemlerle ilgili aldığı kararları kamuoyuna açıkladı. Federasyon yetkilisi Ali Fuat Duatepe, uygulanacak yol haritasını paylaştı.

Buna göre ilk etapta bahse karıştığı belirlenen hakemler yarın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilecek ve bu hakemlerle yola devam edilmeyecek.

MHK, geniş bir hakem havuzu oluşturarak maçların sorunsuz şekilde oynanmasını sağlayacak. Ayrıca, MHK’nın 1. ve 2. Lig’de tespit ettiği 14 yetenekli ve genç hakem sisteme dahil edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu gerçekleştirdiği basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hakemlerin bahis oynadığını tespit ettiklerini belirten Hacıosmanoğlu, "Temiz ve ahlaklı Türk futbolu için kendi içimizde hakem camiasıyla başladık. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor" ifadelerini kullanmıştı