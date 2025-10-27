Sakarya Üniversitesinde 14. InTraders International Conference on Multidisciplinary Studies, bu yıl "Yapay Zekanın Etik Boyutları" temasıyla düzenlendi. Türkiye, Romanya, Hindistan, Kuzey Makedonya ve Irak’tan akademisyenlerin katıldığı konferansın ilk oturumu gerçekleşti. Açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Fatma Fidan, konferansın yıllar içinde yalnızca akademik bir platform olmanın ötesine geçerek bilgi paylaşımı ve kültürel etkileşim açısından önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Prof. Dr. Fidan, yapay zekanın etik sorumluluklar bağlamında değerlendirilmesinin, akademik üretim kadar toplumsal gelişim için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Konferans ortaklarından Dr. Liza Alili Sulejmani ve Dr. Mihaela Pop, dijitalleşme, hukuk ve fikri mülkiyet alanındaki dönüşümleri değerlendirdi. Dijital çağın sınır ötesi hukuk sorunlarını beraberinde getirdiğini belirten konuşmacılar, etik ilkelerin bu süreçte yol gösterici olması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Rashmi Gujrati konuşmasında dijital dönüşüm ve yapay zekanın eğitim üzerindeki etkilerine değindi. Pandemiyle hız kazanan dijitalleşmenin kalıcı bir değişim oluşturduğunu söyleyen Gujrati, yapay zekanın insanı ortadan kaldırmayacağını, çünkü ortaya çıkarıcısının insan olduğunu ifade etti.

Dr. Ruxandra Paraschiv ise EEG teknolojisini kullanarak dikkat ve duygu analizine dayalı çalışmalarını paylaştı. Paraschiv, teknolojinin eğitim ve terapi alanlarında etik bir şekilde kullanıldığında insan davranışlarını anlamaya katkı sunduğunu belirtti. Sosyolog Oya Özer konuşmasında yapay zekanın toplumsal ilişkilere etkisini sosyolojik bir perspektifle ele aldı. Teknolojinin iletişimi kolaylaştırdığı kadar yüzeyselleştirdiğini ifade eden Özer, empati ve samimiyetin dijital çağda korunması gerektiğini vurguladı. Konferansta ayrıca yönetim ve liderlik konularına değinen Sharaf Goldberg, organizasyonların başarısında planlama, ekip çalışması ve liderliğin önemine dikkat çekti. Katılımcılar, yapay zekanın etik, hukuki, psikolojik ve sosyal etkileri gibi farklı disiplinler çerçevesinde tartışarak, yeni akademik iş birliklerinin temelini attıklarını ifade etti. Bu konuşmalarla ilk oturum sona erdi.