Çayırova’da bu yıl 6’ncısı düzenlenen Çayırova Kitap Günleri’nde 51’i ulusal toplam 109 yazar ve 50’den fazla yayınevi, bir hafta boyunca okurlarla bir araya gelecek.

Çayırova Belediyesi tarafından Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 2019’da göreve geldiklerinde ilkini gerçekleştirdikleri kitap günlerinin 6’ncısı düzenlemek için bir arada olduklarını belirtti.

"İlk emri ’Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız"

Kitabın kendileri için ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Kitabın bizim için ayrı önemi var. İlk emri ’Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız. 51 ulusal ölçekli, 58 yerel ölçekli toplamda 109 yazarımızı, 50’den fazla yayıneviyle, on binlerce kitabımızı ilçe sakinlerimizle buluşturacağız. Her sene artan katılımla vatandaşlarımızın Çayırova Kitap Günleri’ne katılım sağladığını gördük. Dolu dolu bir kitap günleri etkinliğinin ilk günündeyiz. Birbirinden değerli yazarlarımız, söyleşiler ve imza günleriyle okurlarımıza kültür dolu bir hafta yaşatacak."

"Kitap günlerimizi çok önemsiyorum"

Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise bir ilçenin gelişmesinde altyapı çalışmaları kadar kültürel etkinliklerin de önemli olduğunu ifade ederek, "İnsanları daha mutlu eden şeyler bu çalışmalardır. Bu yüzden de kitap günlerimizi çok önemsiyorum. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu ortamlarda yazarları ve kitapları tanıyarak okumanın ve eğitimin kıymetini anlıyorlar" diye konuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba da etkinliği düzenleyen Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından düzenlenen çekilişle kitap seti kazanan vatandaşlara hediyeleri takdim edildi.

Katılımcılar

Etkinliğin açılış programına Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Emniyet Müdürü Şenol Toklu, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.