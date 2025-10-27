Trendyol Süper Lig’in 10. haftası bugün oynanacak 2 müsabaka ile tamamlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçların VAR’larını da açıkladı.

Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında saat 20.00’da Gaziantep Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Gürcan Hasova olacak.

Mücadelede VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da da Deniz Caner Özaral ile Ayberk Demirbaş görev yapacak.

Günün diğer maçında Samsunspor, aynı saatte Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Karadeniz derbisinde hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Murat Temel ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.

Müsabakada VAR’da Onur Özütoprak, AVAR’da da Suat Güz ile Ali Yılmaz bulunacak.