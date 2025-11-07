Saadet Partisi Bursa Milletvekili Mehmet Atmaca, Bursa’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Nilüfer Çayı’nda yaşanan çevre kirliliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Atmaca, konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi sundu.

Atmaca, önergesinde Uludağ eteklerinden doğup Bursa Ovası’nı geçerek Karacabey Boğazı üzerinden Marmara Denizi’ne ulaşan Nilüfer Çayı’nın, sanayi, evsel ve tarımsal atıklar nedeniyle ciddi biçimde kirlendiğine dikkat çekti. Çayın sık sık farklı renklerde aktığını, balık ölümleri yaşandığını ve tarımsal sulamada kullanılmasının halk sağlığı açısından büyük risk oluşturduğunu vurguladı.

Milletvekili Mehmet Atmaca, kirliliğin yalnızca Nilüfer Çayı ile sınırlı kalmadığını, Karacabey Longozu, Arap Gölü ve İmralı Adası gibi ekolojik açıdan hassas bölgeleri de tehdit ettiğini vurguladı. Bu alanlarda oksijen seviyelerinin düştüğünü, biyolojik çeşitliliğin azaldığını ve tarım arazilerinin kirli suyla sulandığını ifade etti.

Atmaca ayrıca, “kapalı sistem–derin deşarj” yöntemiyle atık suların Marmara Denizi’ne yönlendirilmesinin, denizdeki mevcut kirlilik yükünü daha da artıracağına dair bilimsel uyarıların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Atmaca’nın Bakan Murat Kurum’a yönelttiği sorular ise şöyle:

Nilüfer Çayı’n tespit edilen kirliliğin kaynağına ilişkin Bakanlık tarafından yürütülen veya tamamlanan bir araştırma bulunmakta mıdır? Varsa, bu incelemelerden hangi sanayi tesisleri, evsel ve tarımsal atık kaynakları tespit edilmiştir? Nilüfer Çayı'nda artan sanayi, evsel ve tarımsal kaynaklı kirliliğin azaltılması amacıyla Bakanlık kısa, orta ve uzun vadeli bir rehabilitasyon veya temizleme eylem planı hazırlanmış mıdır? Hazırlandıysa, bu planın uygulama takvimi ve sorumlu kurumlar nelerdir? Karacabey Longozu, Arap Gölü ve İmralı Adası gibi ekolojik açıdan hassas alanlarda, Nilüfer Çayı kaynaklı kirliliğin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerine dair yapılmış bir çevresel izleme çalışması mevcut mudur? Nilüfer Çayı’ndaki atık suların "kapalı sistem-derin deşarj" yöntemiyle Marmara Denizi'ne yönlendirilmesi planı Marmara Denizi'nin mevcut ekolojik durumunu olumsuz etkileyeceği yönündeki bilimsel uyarılar dikkate alınarak tekrar değerlendirilmiş midir? Bu konuda bilim insanlarının görüşleri alınmış mıdır?