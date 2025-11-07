Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Mahkeme, süresi dolmadan “konut ihtiyacı” gerekçesiyle kiracının tahliyesini isteyen ev sahiplerinin haksız olduğuna hükmetti.

Kira davalarında ezber bozulduEv sahibi Semiha Koldaş ve Yusuf Koldaş, kiracısı Bayram Ok ile 15 Ağustos 2020 tarihinde beş yıllık belirli süreli kira sözleşmesi imzaladı. Ev sahipleri, kendi ve müşterek çocuklarının konut ihtiyacını gerekçe göstererek 1 Aralık 2023’te tahliye davası açtı.

Kiracı tarafın avukatı Muhammed Ok, davacıların ihtiyacının “samimi ve zorunlu” olmadığını savunarak davanın reddini istedi. Ancak ilk derece mahkemesi, ev sahiplerinin başka bir taşınmazı bulunmadığı gerekçesiyle tahliye talebini kabul etti.

Dosya temyize taşındıktan sonra, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kanundaki açık hükme dikkat çekerek önemli bir hataya işaret etti. Daire, belirli süreli kira sözleşmelerinde tahliye davasının ancak sürenin bitiminden sonra açılabileceğini belirtti.

Buna göre, kira kontratı 15 Ağustos 2025’te sona ereceği için 1 Aralık 2023’te açılan dava usul ve yasaya aykırı bulundu. Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Bu kararla birlikte, belirli süreli kira sözleşmesi dolmadan “ihtiyaç” gerekçesiyle açılan tahliye davalarının kabul edilemeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu.