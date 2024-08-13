Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Başkanı Uğur Kılıç, hentbol sporunun gelişimini teşvik etmek amacıyla Adana ve İskenderun'da önemli ziyaretlerde bulundu. Başkan Kılıç, İskenderun’da İskenderun Spor Kulübü Başkanı Ergün Gözüküçük, Antrenör Serhat Sezer ve Kulüp Genel Sekreteri Muhsin Cerrahoğlu; Adana’da ise Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintımar ve Ada Sokağı Spor Kulübü Başkanı Alper Tunga Kalsın ile bir araya geldi. Ziyaretler kapsamında hentbolun bu bölgelerdeki durumu ve geleceği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.ANKARA (İGFA) - Başkan Kılıç, İskenderun’daki temasları esnasında, İskenderun Spor Kulübü'nün mevcut faaliyetleri ve hentbolun bölgedeki yeri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde, kulübün gelecek döneme ilişkin projeleri de ele alındı.

Adana'daki ziyaretlerinde ise Başkan Kılıç, Adana’da hentbolun daha da yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirilebilecek iş birlikleri ve projeler üzerine yerel yöneticilerle fikir alışverişinde bulundu. THF Asbaşkanı Ediz Erkovan'ın da katıldığı bu görüşmelerde, hentbolun bölgedeki gelişimine katkı sağlayacak adımlar tartışıldı. Ayrıca Başkan Kılıç, bu ziyaretlerde milli takım formasını takdim ederek, hentbola verdikleri destek için teşekkürlerini iletti.

Kadınlar Süper Ligi ekibi Adasokağı Spor Kulübü’nü de ziyaret eden Başkan Kılıç, Kulüp Başkanı Alper Tunga Kalsın ile kulübün mevcut durumu ve hedefleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ziyaret sırasında, Adasokağı oyuncularıyla bir araya gelen Kılıç, sporculara başarı dileklerinde bulundu.

"BÖLGESEL GELİŞİM İÇİN ADIMLARIMIZI SIKLAŞTIRIYORUZ"

İskenderun ve Adana’daki temaslarının ardından bir değerlendirme yapan Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, hentbolun Türkiye genelinde yaygınlaşması için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Başkan Kılıç, “Adana ve İskenderun’da gerçekleştirdiğimiz temaslar, hentbolun bölgesel gelişimi için atılan stratejik adımların bir parçasıdır. Türkiye'nin her köşesinde bu sporu daha yaygın hale getirmek için büyük bir azimle çalışıyoruz. Amacımız, yalnızca belirli bölgelerde değil, tüm ülkemizde hentbolu bir spor kültürü haline getirmektir. Gençlerimizin bu sporla buluşmasını sağlamak, onların yeteneklerini keşfetmek ve geleceğin yıldızlarını yetiştirmek bizim için büyük bir sorumluluktur. Bu doğrultuda, altyapı çalışmalarımızı sürekli olarak geliştiriyor ve sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenada başarıya ulaşmaları için tüm gücümüzle destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.