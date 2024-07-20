Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik destek hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Mikro ihracatçılar, artık adlarına düzenlenmiş Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamındaki detaylı verilere Ticaret Bakanlığı'nın GET-APP programı üzerinden haftalık olarak erişime açılacaktır.

Ayrıca, mikro ihracatçıların ihracat rakamlarının değerlendirilmesinde ihtiyaç duydukları BGB ve Detaylı Beyan kapsamındaki e-ihracat verilerine aylık ve yıllık olarak GET-APP programı üzerinden sorgulama yapabilmelerini sağlayacak düzenlemeler de yakın zamanda devreye girecek. Bu yeni hizmetlerle, mikro ihracatçılar daha kapsamlı veri analizlerine ulaşarak işlerini daha etkin bir şekilde yönetilmek üzere tasarlandı.