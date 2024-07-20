Ticaret Bakanlığı, ihracatçılara yönelik destek hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Mikro ihracatçılar, artık adlarına düzenlenmiş Basitleştirilmiş Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamındaki detaylı verilere Ticaret Bakanlığı'nın GET-APP programı üzerinden haftalık olarak erişime açılacaktır.

Ayrıca, mikro ihracatçıların ihracat rakamlarının değerlendirilmesinde ihtiyaç duydukları BGB ve Detaylı Beyan kapsamındaki e-ihracat verilerine aylık ve yıllık olarak GET-APP programı üzerinden sorgulama yapabilmelerini sağlayacak düzenlemeler de yakın zamanda devreye girecek. Bu yeni hizmetlerle, mikro ihracatçılar daha kapsamlı veri analizlerine ulaşarak işlerini daha etkin bir şekilde yönetilmek üzere tasarlandı.

Ticaret-1

Muhabir: İbrahim Uslu