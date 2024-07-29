Ticaret Bakanlığı tüketicileri mağdur eden e-ticaret firmalarına geçit vermiyor. 2024 yılının ilk yarısında 40 firma için 230 milyon TL idari para cezası uygulandı.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tüketicileri mağdur eden e-ticaret firmalarına geçit vermiyor. 2024 yılının ilk yarısında 40 firma için 230 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Perakende ticarette giderek payı ve önemi artmakta olan mesafeli satışlar, kolay, çabuk ve pratik bir alışveriş metodu olması dolayısıyla bir yandan tüketiciler için vazgeçilmez hale gelirken diğer yandan bu tür alışverişlerde sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanının olmaması ve satıcı ile yüz yüze iletişim kurulmaması tüketicileri istismara karşı daha zayıf hale getiriyor.

40 FİRMAYA 230 MİLYON CEZA

Bu kapsamda; 2024 yılında denetlenen 42 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 40 firma hakkında yaklaşık 230 milyon Türk Lirası idari para cezası uygulandı. Bununla beraber 7 firmanın faaliyetlerinin ise 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 157'nci ve 158'inci maddelerinde yer alan dolandırıcılık suçu kapsamında değerlendirilmelerini teminen İnceleme Raporlarına ek olarak 7 adet Soruşturma Raporu hazırlanarak ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına iletildi.