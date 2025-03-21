ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın uzun bir süredir radarında olan fahiş fiyat artışları konusuna geliştirdiği mobil uygulama ile vatandaşları da dahil etti.

"Fahiş fiyatlara karşı etkin mücadelemizi sürdürüyoruz" diyerek uygulamanın tanıtımını yapan Bakanlık, paylaşımında, "Vatandaşlarımızın şikayetlerini hızlı ve kolay bir şekilde iletebilmeleri için geliştirdiğimiz Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması ile haksız fiyat artışlarını anında bildirin, adil ticaretin korunmasına katkı sağlayın" çağrısında bulundu.

Fahiş fiyat artışlarına karşı etkin mücadelemizi sürdürüyoruz!Vatandaşlarımızın şikayetlerini hızlı ve kolay bir şekilde iletebilmeleri için geliştirdiğimiz Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması ile haksız fiyat artışlarını anında bildirin, adil ticaretin korunmasına katkı… pic.twitter.com/eR7D1YvOPX— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) March 20, 2025