Kayseri’de Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kocasinan İnovasyon Merkezi, bilim ve teknoloji alanında çocuklar ile gençlere yönelik yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekiyor. 2024 yılından itibaren aktif olarak hizmet veren merkezde gençler kendi tasarladıkları hava araçlarını yapma imkanı buluyor. Kocasinan İnovasyon Merkezi Havacılık Eğitmeni Furkan Kılıç, merkezde çocuktan gençlere kadar hava araçları ile ilgili bilgiler verdiklerini kaydederek; "2024 yılından beri faaliyette olduğumuz bu merkezde belirli İHA’lar ve sabit kanatlı projeler üretiyoruz. 2024 yılından beri yapmış olduğumuz projelerde çocuklar ile beraber, ilkokul seviyesinden üniversite seviyesine kadar öğrenciler ile insansız hava araçları, dronler ya da RC araçlar üzerine eğitimler veriyoruz. Gelişen çağda çocuklarımızın insansız hava araçları ile başlayarak günümüz şartlarında havacılığa ilk adımlarını atmalarını sağlıyoruz. İnsansız hava araçlarını öğrenip kendileri evde nasıl yapabileceklerini, ileride bunu nerelerde kullanabileceklerine dair tüm bilgileri çocuklarımıza aşılamaya çalışıyoruz. Burada yapmış olduğumuz projeler kapsamında Teknofest’e katılıyorlar. TÜBİTAK’a katılan öğrencilerimiz oluyor, üniversite takımlarında yurt dışına giden öğrencilerimiz oluyor. Yapmış oldukları projeler ile beraber hem kendilerini geliştiriyorlar. Kendilerini geliştirdikleri takdirde iş hayatlarında insansız hava araçlarını ve uçakları kullanabilecekleri, nasıl yapabilecekleri hakkında temel bilgilere sahip oluyorlar. Faaliyet verdiğimiz bu tesiste yaklaşık 6 tane üniversite takımımız mevcut. Bu takımlarımız ile beraber Teknofest, TÜBİTAK ve Amerika’daki SUAS gibi yarışmalarda faaliyet gösteriyoruz. Takımlarımız kendi insansız hava araçlarını, döner kanatlı entegrasyonu platformlar olmak üzere geliştiriyorlar. Bunları tamamen buradaki kendi imkanlarımız sayesinde oluşturuyoruz. Burada kullanmış olduğumuz malzemelerin tamamı Kocasinan Belediyesi tarafından tahsis ediliyor ve buradaki yazıcılar, bilgisayarlar vb. aletler sayesinde çocuklar ile beraber projeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

"8 motorlu dronlar tasarlıyoruz"

Katıldıkları yarışmalarda dereceler elde ettiklerini belirten Kılıç; "İnovasyon merkezi olarak Kayseri’de biz daha çok döner kanatlı platformlar oluşturuyoruz. Döner kanatlı platformlardan kastımız dronlar. Dronlara taktiksel olarak baktığımız zaman, herhangi bir piste ihtiyaç duymadıkları için her bir bireyin özel bir şart oluşturmadan uçurabileceği bir platform demek. Şu anda yapmış olduğumuz sistemlere baktığımız zaman, 8 motorlu oktokopter dediğimiz dronlar tasarlıyoruz. Bu daha önce Kayseri’de yapılmamış bir projeydi. Şu an yapmış olduğumuz cihazımızda ise tamamen kendi geliştirmiş olduğumuz kartı kullanmak üzere çalışmalar sürdürülüyor. Uçuş kontrol kartlarımızı, motorlarımızı ve sürücü kartlarımızın tamamını burada öğrencilerimiz ile beraber tasarlıyoruz. Şu anda kullanamıyoruz ama önümüzdeki dönemlerde onları da tamamen yerlileştireceğiz. Şu anda yapmış olduğumuz yerli yazılımlar sayesinde tamamen otonom bir şekilde 8 kilometreyi herhangi bir pilot müdahalesi bulunmadan cihazlarımız gidip gelebiliyor. Otonom inişler yapabiliyor, görev bırakma sistemleri yapabiliyor. Yapmış olduğumuz bu sistemler içerisinde geçen yıl da katıldığımız bir yarışmada bin 400 projenin içinde ilk 10’a girerek Ankara’dan davet almışlardı. Yapmış olduğumuz sistemde Türkiye’de yapılmış en büyük kanat açıklığına sahip, tamamı 3D yazıcılardan üretilmiş bir model ile katıldık. Yapmış olduğumuz sistemin arka kuyruk konisinde kaldırma kuvveti oluşturabilecek bir konfigürasyon çalışmaları sonucunda olumlu dönüşler aldık. Ek bir kaldırma kuvveti oluşturduğu için bu da yarışma komisyonunun çok ilgisini çekmişti. Gövdemizin tamamı 3D yazıcılarla üretildiği ve eklemeli imalat teknolojisini kullandığımız için, iniş sırasında yaşanacak olan olumsuzlukları engellemek amacıyla süspansiyon iniş takımları tercih ettik. Yaptığımız bu sistemi Kayseri’de bulunan üniversite öğrencilerimiz ile beraber tasarlayıp hem onların gelişmelerini hem de onlarla beraber bir projenin içerisinde bulunmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yapay zeka ile desteklenmiş cihazlarla gökdelenler platform olmadan temizleniyor"

Kendi geliştirdikleri yapay zekayla desteklenmiş cihazlar sayesinde platform olmadan gökdelen tarzı yüksek bina temizliklerinin de yapılabildiğini sözlerine ekleyen Kılıç; "Hâlihazırda dış cephe temizliği yapan dronlar tamamen manuel şekilde kontrol ediliyorlar. Manuel şekilde kontrol edilen platformların bazı dezavantajları bulunuyor. Yerden görerek kullanmış olduğumuz cihazlarda ister istemez pilotaj hataları yapabiliyoruz. Temizlenmeyen, işlem yapılmayan yerler oluyor. İster istemez bu durum bize hatalar doğuruyor. Öğrenciler ile beraber geliştirmiş olduğumuz sistemde, üzerine koymuş olduğumuz yapay zeka sistemi sayesinde kamera ile beraber işlem yaptığı esnada yüzeyleri görüntü işleme sayesinde kendi içerisine işliyor ve üzerinde bulunan otonom uçuş kartına bu verileri iletiyor. Herhangi bir şekilde yerden müdahalede bulunmadan makine, gökdelen tarzı binaları platform olmadan temizleyebiliyor. Yapmış olduğumuz sistemin en büyük özelliği otonom uçabilmesi. Ek olarak eklediğimiz konfigürasyon sayesinde de yapay zeka ve görüntü işleme sayesinde dış cepheleri boyayabiliyoruz. Bu da Türkiye’de hâlihazırda bulunan platformların yapamadığı bir durum. Yine bu platform sayesinde yüksek ağaçlardaki meyveleri ilaçlayabiliyoruz. İlaçlama yaparken hem ağacın verimini artırıyoruz hem de tarımsal alanda ve çok farklı alanlarda bize fayda sağlayabiliyor" diye konuştu.