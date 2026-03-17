Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametinden Bandırma yönüne seyir halinde olan 34 RE 0294 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve devrildi. Kazada tır sürücüsü Ramazan Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bandırma-Biga karayolu tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, devrilen tırın kaldırılması için çekici çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.