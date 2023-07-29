Kocaeli TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde tır içinde hareketsizce yatan sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine gelen ekipler, 54 yaşındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde bulunan bir dinlenme tesisindeki park alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 CFK 40 Mercedes marka tırın içinde bir kişinin hareketsizce yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü koltuğunda bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. İsminin Şahin Ö. olduğu öğrenilen 54 yaşındaki sürücünün ölüm sebebinin öğrenilmesi için cesedi otopsiye gönderildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.