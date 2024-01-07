Türkiye Motosiklet Federasyonu Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul’da Bahçelievler Belediyesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Türkiye’de motor sporlarında dereceye giren sporcular İstanbul’da yapılan TMF Şampiyonlar Ödül Töreni’nde kupalarına kavuştu. Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda ülkemizi temsil edip başarıya ulaşan 229 sporu Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Ödül töreni için Bahçelievler Belediyesi’ne teşekkür eden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "Onur duyduğumuz, haklı bir gururu yaşadığımız bir akşam oldu. Federasyon olarak 20. yılımızı kutluyoruz. Ülkemizde motosikleti bir noktaya getirme hedefinde olduk. Çok genç bir federasyonuz ama 64 tane amatör spor federasyonu içinde uluslararası başarıda ilk üçteyiz. Medya görünürlüğünde ilk 5 içindeyiz. Bu başarıları hep birlikte camiamızla kenetlenerek elde ettik" diye konuştu.

"Sporcularımız madalya rekoru kırdı"

Federasyon olarak Türkiye’yi tüm dünyada temsil etmeyi amaçladıklarını dile getiren Bekir Yunus Uçar, “Motor sporları alanında geride bıraktığımız yıl sporcularımız ülkemize kazandırdıkları 140 madalya ile rekor kırdılar. Her sene yükselen bir madalya sayımız var. Alt yapıdan yüzlerce çocuk geliyor. İlk önce çocuklarımızın anne ve babalarına sonra da hocalarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah 20. yılımızda da ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dünyanın her yerinde taşımaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 9 branş 72 sınıfta ilk üç dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Ödül töreni hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.