Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Tayyare Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, felsefe meraklıları yoğun ilgi gösterdi. İnsan ve Felsefe’ temalı söyleşinin yürütücülüğünü Prof. Dr. Kadir Çüçen ve Ceren İplikçi üstlendi. Programa konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Nami Başer, ‘İnsanın Temel Sorunları: Etik ve Eros’ başlığında varlığın temel taşlarını felsefi bir bakış açısıyla ele aldı. Etkinliğin sonunda Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala tarafından Prof. Dr. Nami Başer’e hediye verildi.

