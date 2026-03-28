Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Bursa Büyükşehir Belediyesi (BBB) Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Kültür, Sanat ve Turzim Vakfı (BKSTV) Genel Sekreteri Emre Feza Soysal’ın da katıldığı programa öğretim üyeleri, öğrenciler ve tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi.

BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı ve Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Ali Sait Liman yaptığı açış konuşmasında, oyunun hazırlanmasında ve Sahne Sanatları Bölümünün bugüne kadarki akademik ve sanatsal çalışmalarına katkıları nedeniyle Bursa Devlet Tiyatrosu, BBB Şehir Tiyatrosu, Nilüfer Kent Tiyatrosu, Mudanya Belediyesi ve BKSTV yetkililerine teşekkür ederek, Lisans 2 ve Lisans 3 öğrencilerinin sahneleyecekleri oyunların da ilerleyen günlerde seyirciyle buluşacağını ifade etti.

Sahne tasarımcısı ve yönetmen Metin Deniz’in kaleme aldığı 2026 yılı "27 Mart Dünya Tiyatro Günü Ulusal Bildirisi"nin okunmasının ardından yönetmenliğini Bursa Devlet Tiyatrosu oyuncusu Sözl. Öğr. Gör. Ali Bircan Teke’nin yaptığı ve Sahne Sanatları Bölümü Lisans 4 öğrencilerinin rol aldıkları William Shakespeare'in "Hamlet" adlı oyunu sahnelendi.

Programın sonunda Dekan Prof. Ali Sait Liman, oyunun hazırlanmasında ve sahnelenmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunarak oyunun yönetmeni Ali Bircan Teke'ye günün hatırası olarak çiçek takdim etti.

