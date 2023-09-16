Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Savatra Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazılarda, milattan sonra 4 veya 5'inci yüzyıla tarihlenen bir toplu çocuk mezarı gün yüzüne çıkarıldı. Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Işık, bu önemli keşif hakkında açıklamalarda bulundu. Antik kentin kazı çalışmalarının 3 yıldır devam ettiğini belirten Doç. Dr. Işık, 2020 yılında yapılan yüzey çalışmaları sırasında Anadolu'da ilk kez Grek alfabesiyle yazılmış 'Türk' ibaresinin yer aldığı 'Türkoğlu' yazıtının bulunduğunu hatırlattı.

Bu yılki kazı çalışmalarında ise 400 metrekarelik bir alanda kilise taban mozaiklerine ulaşıldığını ifade eden Doç. Dr. Işık, bu mozaiklerin üzerinde bitki bezekleri, geometrik örnekler ve hatta nadir rastlanan Anadolu parsı figürünün yer aldığını söyledi. Bu parsa dair bulgunun, nesli tükenmekte olan bir hayvanın antik dönemde bu bölgede varlığını işaret ettiğini gösterdiğini belirtti.

Kazıların devamında, antik kilisenin apsidal formundaki bema kısmında bir Hristiyanlık dönemi mezar alanı keşfedildiğini anlatan Doç. Dr. Işık, bu alanda farklı gömü teknikleriyle hazırlanmış mezarlara rastlandığını ve 42 adet iskeletin bulunduğunu açıkladı. Kazı başkanı Doç. Dr. İlker Işık, "Bu mozaik taban üzerinde hem bitki bezekliği, hem de aynı şekilde geometrik örneklerin yanında hayvan figürlerinin de olduğu mozaiklerle karşılaştık. Çok endemik, özel örnekler de karşımıza çıkmaktaydı. Örneğin Anadolu parsının varlığı bizim için çok enteresandı. Çünkü Anadolu'da artık nesli tükenmekte olan bir hayvanın burada işlenmiş, betimlenmiş olması çok güzel bir örneklemeydi. Takriben milattan sonra 4’üncü veya 5’inci yüzyıllar içerisinde yapıldığını tahmin etmekteyiz. Kazılarımızın devamında apsidal formun bulunduğu bema kısmında nekropol alanıyla karşılaştık. Bu nekropolde yine aynı şekilde bir Hristiyanlık dönemi mezar sahasıydı. Doğu- batı doğrultulu tipolojik bakımdan örgü tekne ve kiremit mezar formatında iki ayrı mezar tipolojisiyle karşılaşmaktaydık. Fetüslerden tutun 13-14 yaşına kadar giden ağırlıklı olarak erişkin olmayan bir çocuk mezarlığını tespit ettik. Burada 42 adet iskelet bulduk" dedi.