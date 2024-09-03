Kocaeli’de resmi ve özel toplu taşıma araçlarının bilgilendirme ekranlarına "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı göndererek sistemi hackleyen 2 şüpheli Diyarbakır’da yakalandı. Kocaeli’ye getirilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kocaeli’de 30 Ağustos’ta saat 16.20’de kent genelinde hizmet veren resmi ile özel toplu taşıma araçlarının bilgilendirme ekranlarına ve vatandaşların kullandığı e-komobil uygulamasına "Acilen yolcuları indirin, canlı bomba tehlikesi var" mesajı gönderildi. Gelen bu uyarı şehirde büyük bir paniğe yol açarken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve Kentkart firması yetkilileri tarafından kriz masası oluşturuldu.

Diyarbakır’da yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, 31 Ağustos’ta Diyarbakır’da yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemler için Kocaeli’ye getirildi. İfadeleri alınan ve adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden A.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi, M.K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.