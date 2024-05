Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi'nde konuşarak, kadınların güvenli bir kentte yaşamalarının önemini vurguladı. Gece saatlerinde kadınların toplu taşıma araçlarında istedikleri durakta inebilmelerini sağlayacak düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bursalı İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından tertip edilen 'Geleceğe Yön Veren Kadınlar Zirvesi', Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Posta Gazetesi Yazarı Banu Şen'in moderatörlüğünde yapılan ilk oturumda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç konuşmacı olarak katıldı. 'Kamusal Hayatta Kadının Yeri, Yerel Yönetimlerin Kadın İstihdamına ve Gelişimine Katkı' başlıklı oturumda, Banu Şen projelerin kadınlarla ve destekleyen yerel yönetimlerle ilgili olduğunu belirterek, önümüzdeki 5 yılda daha güzel projelerin hayata geçeceğini vurguladı.







“Toplumun farkındalığı arttırılması gerekiyor”

Oturumda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, zirvenin Bursa’da yapılmasının önemine değinerek BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır ve ekibine teşekkür etti. Bursa’nın ticaret ve turizm açısından önemli olduğu kadar güçlü bir tarım kenti olduğunu hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, “Kadınları, Bursa’daki nüfus oranına göre hem siyasette hem de ticarette aktif bir şekilde görmek istiyoruz. Şu an gerçekleşmiş olmasa da olmasını arzuluyoruz. BUİKAD gibi derneklerimizin öncülük yapması, Nilüfer Kent Konseyi ve Bursa Kent Konseyi gibi sivil toplum kuruluşlarının projeler geliştirmesi sürece katkı sunacaktır. Büyükşehir Belediyesi’nin yönetici kadrosu ağırlıklı olarak kadınlardan oluşuyor. Başarılı, liyakatli, Bursalıları gülümsetecek olan başarılı kadınlar görev alıyor. Kadın dostu bir kent oluşturma hedefimiz var. Bu kentte kadınların gülümsemesini arzu ediyoruz” diye konuştu.



“Güçlü adımlar atmak bizim en asli görevimizdir”

Toplumun temel taşı olan, ailede ve evin merkezinde yer alan kadının, iş hayatında da varlığını ve gücünü etkin şekilde gösterebilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Bozbey, “Bir ülkenin çağdaş medeniyetler seviyesine yükselebilmesinin yolu, kadınların her alanda olduğu gibi iş hayatında da var olmalarından geçmektedir. Kadının hayatın her alanında var olması, bizim gelişmişliğimizi de gösterir. Ne yazık ki hala kadınlar iş dünyasında yeterince temsil edilmiyor. Bu engelleri aşmak ve kadınların iş yaşamında, özellikle de kamusal hayatta hak ettikleri yeri almalarını sağlamak için hepimize önemli görevler düşüyor. Yerel yönetimler olarak bu konuda öncü rol üstlenmek ve kadınların sorunlarını çözüme kavuşturacak güçlü adımlar atmak bizim en asli görevimizdir. Kadınların yaşadığı sorunları tespit etmek, nedenlerini ve sonuçlarını incelemek, çözüm yolları geliştirmek ve topluma daha fazla katılmalarını sağlamak öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın desteği bizim için çok kıymetli, çok anlamlı. Beraberce, omuz omuza, yan yana mücadele ederek, kentimizi daha adil, daha eşitlikçi ve daha aydınlık bir geleceğe ulaştıracağız. Hep birlikte gülümseyeceğimiz günler çok yakın” dedi.



“Mahalle kreşleriyle ilgili çalışmaları yapıyoruz”

Kadın kooperatiflerine desteklerinin süreceğini söyleyen Başkan Bozbey, onları bir çatı altında toplayıp ürettikleri ürünlerin pazarlanmasında destek olacaklarını anlattı. Ürettikleri değerlerin aileye katkısının çok daha fazla olmasını arzuladıklarını söyleyen Başkan Bozbey, “Kadınların, güvenli bir kentte yaşamaları gerekiyor. Gecenin herhangi bir saatinde bir yerden başka bir yere güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu da yine bizlerin yani yerel yönetimlerin işi. Bu konuda projelerimiz var. Gece belirli saatten sonra kadınlar, toplu taşımada durak gözetmeksizin istediği yerde inebilecek. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Kreş konusu tüm belediye başkanlarının gündeminde olan bir konu. Kadını iş yaşamına kazandırmak istiyorsak, çocuğuna da bakabileceğimiz ortamı hazırlamalıyız. Mahalle kreşleriyle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Yapacak çok işimiz var. Önemli olan kentte eşitsizliği ortadan kaldırabilmektir” dedi.

Oturumun sonunda BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır tarafından günün anısına belediye başkanlarına plaket takdim edildi.