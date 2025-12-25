İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Futbolda Şike Kumpası soruşturması kapsamında Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüpheliler, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım” ile “soruşturmanın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Haklarında işlem yapılan dört şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilirken, savcılıkta ifade alma sürecinin başlatıldığı bildirildi. Soruşturma dosyasında iş insanı Ali Koç’un şikayetçi sıfatıyla yer aldığı öğrenildi.