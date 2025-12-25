Bakan Yerlikaya, paylaşımında uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayarak, "Vatandaşlarımın bilmesini isterim ki hangi yöntemi denerlerse denesinler, zehir tacirleriyle mücadelemiz amansız sürüyor, sürmeye de devam edecek!" ifadelerini kullandı.

Paylaşıma göre; Siirt ve Hakkari Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Hakkari İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ortak çalışma kapsamında, Siirt’in Baykan ilçesinde bir çekici durduruldu. Çekicinin dorsesinde bulunan küçükbaş hayvanların bazılarının karın yan bölgelerinde dikiş izleri tespit edildi.

Yapılan detaylı incelemede, 29 küçükbaş hayvanın karın boşluklarına gizlenmiş halde toplam 54,6 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.M. ve K.Y. isimli iki şüpheli gözaltına alındı.