Yönetim kurulu ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkan adayı Ziya Çalışkan, "11 Ocak 2026'ta Marangozlar ve Mobilyacılar odamızın seçimlerinde ben ve gönüllü yönetim kurulu arkadaşlarımla bu göreve talibiz. Mevcut başkanımız bugüne kadar yaptığı icraatlar ortadır. Yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Diğer taraftan aday olan arkadaşımızın sektörle ilgili hiçbir tecrübesi olmadığı açıktır. Kendisinin gözlük sektöründe faaliyet gösterdiğini uzun zamandır sanayiden uzak olduğunu biliyoruz. Sürekli bir yerlerde başkan adayı olması da makam sevdası olduğunu düşünmeden edemiyoruz. Apaçık ortadadır ki, diğer adaylar şahsi menfaaatleri için yola çıkmıştır. İnegöl'e ve İnegöl mobilyasına katkıları olmayacaktır.

Biz hiçbir şahsi menfaat gözetmeden aday oluyoruz. Kendimize fuardan yer alalım, dükkan alalım gibi derdimiz yoktur ve almayacağım. Buradan bugün ilan ediyorum;

biz bu yola İnegöl mobilyasından geçimini sağlayan esnaf kardeşlerimize en iyi hizmetleri verebilmek için çıktık. Hazırladığımız projelerimiz var. İnegöl'e yeni fuar merkezi yapacağız. Ticaret Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl Belediyesi, Ticaret Odası iş birliği ile İnegöl'e en iyi fuar merkezini kazandıracağız. Ortak akıl masası kuracağız. Sektörümüzün güncel sorunlarını çözüme kavuşturacağız. Yeni nesil satış stratejileri geliştireceğiz. Yapay zeka destekli online satış sistemleri kuracağız. Ortak satın alma masası kuracağız. Daha önce yapılan İmaskop Kooperatifi örneği gibi esnafımıza uygun malzeme temin edeceğiz. Mobilyacılar Odası tesisi kuracağız. İçerisinde yönetim odası, müşteri ağırlama oteli, yurt içi ve yurt dışı getireceğimiz müşteri görüşme salonları, esnafımızın buluşacağı lokal olacak. Mobimak projesini İnegöl'e kazandıracağız. Kayseri örneğinde olduğu gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Avrupa hibe fonlarından destek alacağımız 10 milyon Euro maliyetli yüksek teknoloji makinelerinden oluşan İnegöl'de mobilya üretim tesisi kurup, küçük ve orta ölçekli işletmeleri buluşturacağız. Değerli arkadaşlarım bunlar projelerimizden bazıları. Sizinle birlikte yeni projeler geliştireceğiz. İnegöl mobilyasını en iyi yerlere taşıyacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederiz en güçlü desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

YÖNETİM LİSTESİ

Başkan adayı Ziya Çalışkan'ın açıkladığı yönetim listesini de şu isimlerden oluşuyor;

