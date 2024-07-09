Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi İbrahim Ural toprağa verildi.

Yenice ilçesine bağlı Çakır köyünde ikamet eden Kıbrıs Gazisi İbrahim Ural geçtiğimiz Pazar günü Bayramiç-Ezine karayolunda trafik kazasında hayatını kaybetti.

Ural’ın cenazesi Yenice’nin Çakır köyündeki evinin önüne getirilerek köy halkından helallik alındı. Ardından öğle namazını müteakip köy meydanında kılınan cenaze namazı sonrasında düzenlenen resmi tören ile Çakır köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale İl Başkanı Gökhan Uz, köy muhtarı Sadet Aslan ve vatandaşlar katıldı.