Trafikten men edilen ve sahipsiz araçların satış sürecine ilişkin önemli bir değişikliğe gidildi. Milli Emlak Genel Tebliği’nde yapılan düzenlemeyle, bu tür araçların satışıyla ilgili süreç netleştirildi.

6 Ay Bekleme Süresi Şartı Getirildi

Bundan böyle, trafikten men edilen ya da buluntu tutanağı tutulan araçlar, işlem tarihinden itibaren 6 ay içerisinde teslim alınmazsa veya sahipleri tarafından talep edilmezse, Milli Emlak birimlerince satışa çıkarılabilecek.

Önceki uygulamada, araçlar 6 ay geçtikten sonra hızla satılmaya çalışılıyordu. Yeni düzenlemeyle ise, trafik birimlerinin ilgili kuruma yaptığı bildirim tarihinden itibaren satış işlemlerinin en geç 5 ay içinde tamamlanması zorunlu hale geldi. Böylece, satış süreci daha belirgin bir takvime bağlandı.

Şerhli Araçlar İçin Kurumlara Bildirim Yapılacak

Satış işlemi öncesinde, adresi belirlenen araç sahiplerine bilgilendirme yapılacak. Üzerinde haciz, rehin veya şerh bulunan araçlara ise doğrudan müdahale edilmeyecek, ancak ilgili kurumlara bilgi verilecek. Satış tamamlandığında, araç üzerindeki tüm şerhler, yeni sahip adına yapılacak tescil işlemiyle birlikte kaldırılacak.

Borçlar yeni sahibine yansıtılmayacak

Araçla ilgili vergi, ceza, prim gibi borçlar ise yeni sahibine yansıtılmayacak. Bu tür yükümlülükler satış bedeli üzerinden eski sahibine ait olacak. Satın alan kişi aracı borçsuz şekilde teslim alacak.

Satılamayan araçlar MKE'ye devredilecek

Yapılan düzenlemede, iki defa ihaleye çıkarılmasına rağmen satışı gerçekleşmeyen araçlar için de bir yol haritası belirlendi. Bu araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirleyeceği bedel karşılığında Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’ye devredilebilecek.