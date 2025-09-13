Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kademeli olarak hayata geçirdiği Alikahya Stadyum Tramvay Hattı, bölgedeki mahalle muhtarlarının ve vatandaşların büyük takdirini topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projeleri arasında yer alan Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nda iki istasyonun daha hizmete alınması, bölge halkı ve mahalle muhtarları tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Hat tamamlandığında Kocaeli Stadyumu’na kesintisiz ulaşım sağlayacak olan projede, günlük 20 bin yolcu taşınması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta hizmete giren iki istasyonun açılmasıyla birlikte bölgede görev yapan mahalle muhtarları, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ekibine teşekkür etti.

"Bu süreçte sadece tramvay gelmedi, elektrik, su, menfez gibi altyapı çalışmaları da yapıldı"

Memnuniyetini dile getiren Alikahya Merkez Mahalle Muhtarı Recep Kahveci, "Alikahya’mıza ilk tramvayın geleceği söylendiğinde bazı vatandaşlarımız bunun mümkün olmayacağını düşünüyordu. Ancak Tahir Başkanımız bu güzel, konforlu ve kaliteli hizmeti mahallemize kazandırdı. Bu süreçte sadece tramvay gelmedi, elektrik, su, menfez gibi altyapı çalışmaları da yapıldı. Ben hem şahsım hem mahallem adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hizmete açılan tramvay hattı şu anda ücretsiz hizmet veriyor, bu da vatandaşlarımız için büyük kolaylık. Özellikle öğrencilerimiz çok memnun. Sakıp Sabancı Okulu’na 5-10 dakika gibi kısa sürede ulaşabiliyor. Proje tamamlandığında çevremiz ve yaşam kalitemiz değişecek. Konfor ve kalite artacak. Bu hizmetin bölgemize büyük değer katacağına inanıyorum" dedi.

"Vatandaşlarımız Kuruçeşme’den bindiğinde kesintisiz bir şekilde stadyuma kadar ulaşabilecek"

Alikahya Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Sevgi Koyun, "Beş dönemdir muhtarım ve aynı zamanda İzmit Muhtarlar Derneği Başkanıyım. Tramvayın Alikahya’ya kadar ulaşması mahallem adına büyük bir şans. Tahir Büyükakın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız Kuruçeşme’den bindiğinde kesintisiz bir şekilde stadyuma kadar ulaşabilecek. Şu an Sabancı Anadolu Lisesi’ne kadar olan hat ücretsiz, bu da memnuniyeti artırıyor. Yuvam Akarca bölgemiz çok rampalı, tramvay çıkamıyor. Ancak küçük ring araçlarıyla desteklenirse daha da iyi olur. Bu da Başkanımızın ilgisine açık. Tramvay hattı tamamen açıldığında trafik rahatlayacak. İnsanlar klimalı, konforlu bir şekilde seyahat edebilecek" diye konuştu.

Toplam 6 istasyon hizmete alınacak

Alikahya Stadyum Hattı’nda ilk 2 istasyon yakın zaman önce hizmete alınmıştı. Toplamda 6 istasyonun hizmete alınacağı hat, Kocaeli Stadı’na kadar uzayacak. Tüm istasyonlar hizmete alınana kadar ise tramvay vatandaşlara ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Kuruçeşme’den Alikahya yönüne doğru giden vatandaşlar, otogar istasyonundan Alikahya yönüne ücretsiz aktarma yaparak 2 durak daha gidebiliyor. Hat boyunca sabah 08.00’den akşam 00.00’a kadar her 30 dakikada bir olmak üzere seferler gerçekleştiriliyor.