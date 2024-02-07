Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:
16 Şubat Cuma
20.00 Göztepe - Manisa FK
17 Şubat Cumartesi
13.30 Tuzlaspor - Boluspor
16.00 Giresunspor - Ankara Keçiörengücü
19.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor
18 Şubat Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor
13.30 Bodrum FK - Altay
16.00 Sakaryaspor - Çorum FK
19.00 Ümraniyespor - Eyüpspor
19 Şubat Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor
Kaynak: iha