Trendyol 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak maçların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1. Lig’in 23. haftasında oynanacak müsabakaların günleri belli oldu. 16-19 Şubat tarihleri arasında yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:

16 Şubat Cuma

20.00 Göztepe - Manisa FK

17 Şubat Cumartesi

13.30 Tuzlaspor - Boluspor

16.00 Giresunspor - Ankara Keçiörengücü

19.00 Kocaelispor - Şanlıurfaspor

18 Şubat Pazar

13.30 Erzurumspor FK - Adanaspor

13.30 Bodrum FK - Altay

16.00 Sakaryaspor - Çorum FK

19.00 Ümraniyespor - Eyüpspor

19 Şubat Pazartesi

20.00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor