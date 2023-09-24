Trendyol Süper Lig’in 6. hafta maçında Beşiktaş, Kayserispor’u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada Thiam’ın sağ taraftan ceza sahası içine yaptığı ortaya Mane’nin altıpasın gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.
14. dakikada ceza yayından Aboubakar’ın ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal’in rakibini çalımlayıp yaptığı vuruşta kaleci Bilal meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında savunmanın uzaklaştıramadığı topa Cenk Tosun’un şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
21. dakikada sağ taraftan Onur Bulut’un ortasında iyi yükselen Bailly’nin altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden dışarı gitti.
40. dakikada Ghezzal’ın ceza yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Dönen topa Ghezzal’ın aynı noktadan sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.
Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Emin Tuğral
Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bailly, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Ghezzal, Salih Uçan, Chamberlain, Cenk Tosun, Aboubakar
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Rebic, Rashica, Amartey, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Zainutdinov, Rosier, Muleka, Semih Kılıçsoy
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Gökhan Sazdağı, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Mane, Thiam
Yedekler: Onurcan Piri, Kolovetsios, Hosseini, Bahoken, Yiğit Emre Çeltik, Baran Ali Gezek, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Aylton, Talha Sarıaslan
Teknik Direktör: Recep Uçar