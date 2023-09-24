Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye mahallesinde otomobilin çarpıp kaçtığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı yaşam savaşı veriyor.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi 32. Mobilya Sokak üzerinde işten çıkıp bisikletiyle evine gitmekte olan Suriye uyruklu Gannam Almuhammed'e (21) otomobil çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan gence ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Merkezi

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