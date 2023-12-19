Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Visca’nın sağ taraftan penaltı noktasına doğru kullandığı köşe vuruşunda Denswil kafayı vurdu. Kaleci Alp Arda’dan dönen topu, kale sahası içinde Trezeguet ağlara gönderdi. 0-1
30. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına giren Trezeguet’in savunmayı çalımlayarak ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı sert vuruşta kaleci Alp Arda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
39. dakikada Larsen’in uzaklaştıramadığı topu Ndao kazandı. Ndao’nun ceza sahası yayından verdiği pasta topla buluşan Muammer Sarıkaya, bekletmeden yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Mehmet Kısal
İstanbulspor: Alp Arda, Duhaney, Simon Deli, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Mehmet Yeşil, Muammer Sarıkaya, Loshaj, Jackson, Ndao, Ethemi
Yedekler: Mücahit Serbest, Vorobjovas, Sambissa, Vefa Temel, Mamadou, Coly, Imbula, Emir Gültekin, Özcan Şahan, Traore
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Larsen, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Visca, Onuachu
Yedekler: Taha Tepe, Baniya, Hüseyin Türkmen, Bardhi, Kerem Şen, Kourbelis, Umut Güneş, Mehmet Can Aydın, Teklic, Enis Destan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Trezeguet (dk. 11) (Trabzonspor), Muammer Sarıkaya (dk. 39) (İstanbulspor)Kaynak: iha