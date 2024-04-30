Dijital Kurye Platformu, Trive Yatırım Menkul Değerler şirketine yeni hesap açılış işlemlerinde destek vermeye başladığını duyurdu.

Geleneksel sözleşme taşımacılığını dijitalleştiren Dijital Kurye Platformu’nun müşteri portföyüne, finansal hizmet sektörünün tanınmış şirketlerinden Trive Yatırım Menkul Değerler de katıldı. Dijital Kurye CEO’su Oral Başer, Hollanda merkezli Trive Financial Holding BV’nin Türkiye’de SPK lisanslarıyla faaliyet gösteren yüzde 100 iştiraki olan Trive Yatırım’ın platformun sunduğu hizmet üzerinden kısa sürede 500’ün üzerinde yeni yatırımcı hesabı açtığını belirtti.

Oral Başer, Dijital Kurye üzerinden gerçekleştirilen kimlik doğrulama ve onay süreçleri sayesinde Trive Yatırım’ın kısa süre içerisinde çok sayıda yatırımcıyı portföyüne güvenle kattığını söyledi. Başer, “Platform kuryelerinin yeni yatırımcıların kapısına götürdüğü kimlik doğrulama hizmeti sayesinde şirket olası dolandırıcılık vakalarına karşı güvenliğini artırmış oldu. Fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldıran süreç sayesinde şirketin kağıtsızlaşma sürecine de katkıda bulunduklarının altını çizen Başer, “Yeni müşteri edinim sürecinde operasyon takibini tamamen dijital ortama taşıdığımız için müşterilerimizin ‘back office’ maliyetlerini de önemli ölçüde azaltıyoruz” diye konuştu.

Kurye taşıdığı veri ve belgeyi görmüyor

Yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin özel olarak hazırladığı eğitimi tamamlamalarının ardından işe başlayan platform kuryeleri, taşıdıkları verileri ve belgeleri hiçbir şekilde görmüyor. Kuryenin elindeki tablet aracılığıyla erişilebilen veri ve belgeler, sadece müşteriye daha önceden iletilen şifre ile açılabiliyor. Kurye, kapıda müşterinin kimliğini doğruladıktan sonra gerekli belgeleri yine tablet üzerinden imzalatıyor. Başta telekomünikasyon, bankacılık, finans ve enerji olmak üzere farklı sektörlerden pek çok firmaya dijital kontrat yönetimi ve uzaktan müşteri edinim süreçlerinde aracılık eden Dijital Kurye’nin müşterilerinin kapısına getirdiği hizmet kapsamında gerçekleştirilen işlemler sadece birkaç dakika içerisinde tamamlanıyor.