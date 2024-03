TRT’nin Filistin’de yaşanan soykırıma dikkat çekmek ve Gazze’de yaşanan insanlık dramını duyurmak amacıyla 22-23 Mart tarihlerinde TRT İstanbul Ulus Kampüsü’nde gerçekleştirdiği “Ramazan’da Bir Filistin Gecesi” etkinliğinin ilki düzenlendi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Ülkemiz gücünü, imkanını, teknolojisini, iradesini, sözünü ve eylemini her daim mazlumdan ve haklıdan yana koymuştur ve buna devam edecektir” dedi.

TRT, Filistin meselesinin farklı boyutlarıyla konuşulmasını sağlamak, Gazze’de yaşanılan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla 22-23 Mart tarihlerinde TRT İstanbul Ulus Kampüsü’nde düzenlediği “Ramazan’da Bir Filistin Gecesi” etkinliğinin ilk gösterimi gerçekleştirildi. Etkinliğe TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve Filistin’in Türkiye Büyükelçisi Faed Mustafa katıldı.

Etkinliğin ilk gününde TRT Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler departmanından yönetmen Nawras Abu Saleh’in "Dijital İşgal" adlı belgeseli ilk kez gösterildi. Belgesel, İsrail’in işgalinin dijital yönünü ele alırken, AL Kassam’ın bu işgale karşı kurduğu gizli istihbarat servisi görüntülerini ve röportajlarını ilk defa izleyici ile buluşturdu. Programda ayrıca TRT Arabi’nin ürettiği "Tek Kurtulan" belgeselinin de gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Türkiye’nin kamu yayıncısı sorumluluğuyla gerçekleştirdiğimiz bu iftar programında eli kanlı İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği hudutsuz katliamları bir kez daha haykırmak, unutturmamak ve zulmün sıradanlaştırılmasına izin vermemek için bir aradayız. Hiçbir ahlaki, vicdani, hukuki sınırı olmayan katil İsrail’in bedel ödemekten azade olmadığını hatırlatmak için bir aradayız. İftar bereketine idrak bereketini de dahil edecek, Filistin davasının bir kez daha gür sesi olacağız. 7 Ekim’den bu yana her geçen gün daha da saldırganlaşan İsrail hükümeti çocuk kanından beslenerek abad olamayacağını eninde sonunda bir gün anlayacak. Bugüne kadar İsrail, Gazze’de 150’ye yakın basın mensubunu katletti. İsrail kasıtlı bir şekilde gazetecileri hedef alarak soykırımın duyurulacağını engelleyebileceği hezeyanına kapılıyor. Ancak ’Tekinsiz Sığınak’ belgeselimizde Refah’ta sıkışıp kalan insanların hikayesini anlatan Nizar Sadavi gibi meslektaşlarımız sayesinde biz Gazze’nin her köşesinden yükselen çığlığı dünyanın yüzüne çarpmaya devam edeceğiz. Görünmez kılmak istedikleri soykırım ne yaparlarsa yapsınlar aşikar. Batılı hükümetler ve medya organlarının çarpık, kirli, karanlık ve çıkar odaklı politikaları ve yayınlarına karşı bizler bugün ve yarın, yayın mecralarımızda ise her daim Filistin’in onurlu yürüyüşünü ve İsrail’in vahşetini tüm boyutlarıyla anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasının devamında batının bu süreçte insanı ve ahlaki açıdan sınıfta kaldığını belirten Sobacı, "TRT olarak bizler dünyayı bu trajediye tanık etme ve her bir insana bu tanıklığın sorumluluğunu yükleme gayreti içerisindeyiz. 7 Ekim’den bu yana gördük ki batı tüm dünyaya ihraç etmeye çalıştığı sözde insani ve ahlaki değerlerin altında kalmıştır. Basın özgürlüğünün ise batının özgürlüğünden başka bir şey ifade etmediğini çok açık bir şekilde kanıtlamıştır. Her geçen gün daha iyi anlaşılmıştır ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘dünya 5’ten büyüktür’ ifadesi 8 milyarın hakkını gözeten bir gelecek inşasının yegane temelidir. Ülkemiz gücünü, imkanını, teknolojisini, iradesini, sözünü ve eylemini her daim mazlumdan ve haklıdan yana koymuştur ve buna devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Gecenin sonunda ise TRT Uluslararası Özel Haberler ve İçerikler bölümünden ödüllü yönetmen Ensar Altay’ın Gazze’yi ele aldığı belgesel çalışması "Şahit" izleyicilere sunuldu.

Etkinliğin ikinci gününde Siyonist karşıtı Yahudiler ve Eski Siyonistlerin anlatımıyla Siyonizmin bir devleti nasıl inşa ettiğini ele alan belgesel ile TRT World’de 5 aydır her gün Gazze’den haber veren gazeteci Nizar Sadawi’nin günlük hayatını anlatan belgesel “Rafah: Tekinsiz Sığınak” gösterilecek. Gösterimler sonrası belgesellerin yönetmenleri tarafından “Filistin’i Anlatmak” üzerine bir panel gerçekleştirilecek.