Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HİT-30” programında yaptığı konuşmasında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Amerika Birleşik Devletleri’nde mecliste yaptığı konuşması sonrası alkışlanmasıyla ilgili, “ ABD’nin Kongresi’nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi” dedi. Erdoğan konuşmasının devamında, Elektrikli otomotivde 5 milyar dolarlık teşvik paketinin devreye alındığını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Beyoğlu Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Yüksek Teknoloji Yatırım Programı HİT- 30” programına katıldı. Programa Erdoğan’ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve çok sayıda katılımcı yer aldı. Yapılan sertifika töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde bir konuşma gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sanayicileri teşekkür ettiğini ifade ederek, “Bundan sonrada inşallah sizlerin yanında olmayı özellikle sizlerin ortaya koyduğu icraatle yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Yeterki siz Türkiye üretim kapasitesine güç katın. Allah’ın izni ile bizi sizlerden hiçbir zaman kimse ayıramayacaktır. Sermaye düşmanlığı yatırım karşıtlığı yapanlara da asla fırsat vermeyiz” dedi.

“ABD’nin Kongresi’nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi”

Kürsüde yaptığı konuşmada Amerika’da mecliste yaptığı konuşmada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun alkışlanmasına eleştirilerde bulunan Erdoğan, Filisti’ne yaşanan katliamlar tepki gösterdi. Erdoğan, “Özellikle dünyamızın içinden geçtiği büyük dönüşüm sürecinde geleceği öngörerek atılan bu adımlar Türkiye’nin hedefleri açısından çok önemlidir. İkinci Dünya Savaşı’nın galiplerinin ekonomik, siyasi, diplomatik çıkarlarını korumak amacıyla kurulan mevcut küresel sistem artık miadını doldurmaya başlamıştır. Mesela Suriye’deki ihtilaf tam 13 yıldır sürüyor. Gazze’de 40 bin sivil hayattan koptu. Soykırımın önüne yaklaşık 10 aydır geçilemedi. ABD’nin Kongresi’nde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi. İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır. Temsilciler Meclisi’nin dışında da onlara karşı tam aksi bir tavır ortaya konuluyor. Lafa gelince tüm dünyaya demokrasi ve insan hakları dersi verenler, çağımızın Hitler’ini baş tacı ederken, zerre miskal utanmıyor. Elinde 150 bin Gazzeli’nin kanı olan bir kasabı ağırlayan bununla yetinmeyip hezeyanlarla dolu konuşmasını alkışlayan bir akıl tutulmasıyla karşı karşıyayız

7 Ekim’den beri insanlar sinema filmi izler gibi ölümleri uzaktan seyrediyor. Bunların katili olan Netanyahu ABD’de alkışlanıyor. Gazze kasabına kürsü verenler akıl tutulması yaşıyor. Akıl ve vicdan tutulmasıyla karşı karşıyayız” dedi.

“6 Şubat depremlerinin 104 milyar doları bulan faturası bizi yolumuzdan alıkoymadı”

Erdoğan konuşmasının devamında ekonomi ile ilgili önemli açıklamalarda yaparak, “Küresel sistemin kökten sarsıldığı bu kaostan ancak güçlü durabilen, ayakta kalabilen, var olanın üstüne koyabilen, kendi göbeğini kendi kesebilen ülkeler başarıyla çıkma şansına sahiptir. Türkiye olarak insanlığın gündeminde yer alan meselelere bu zaviyeden bakıyoruz. Onun için tam bağımsız Türkiye hedefi ile Türkiye yüzyılını inşa etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Yatırım, üretim, istihdam, keşif ve ihracat bütün bunlarla birlikte kalkınma yolculuğumuzu hız kesmeden sürdürüyoruz. Ne etrafımızda yaşanan çatışmalar ne de 6 Şubat depremlerinin 104 milyar doları bulan faturası bizi yolumuzdan alıkoymadı. Elbette sarsıldık, elbette sıkıntılar, zorluklar yaşadık. Elbette fedakarlıklarda bulunmak zorunda kaldık. Ama şartlar ne olursa olsun hedeflerimizden asla ve asla kopmadık, kopmuyoruz. Küresel ekonomik fırtınadan ülkemizin en az şekilde etkilenmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Türk ekonomisi ile ilgili son dönemde açıklanan veriler hamdolsun doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Sadece kendi iş çevrelerimizin değil yurt dışındaki piyasa aktörlerinin de Türkiye’ye ve Türk ekonomisine güveni yükseliyor. İnşallah çok daha iyi olacak” diye konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında ekonomi verilerine atıfta bulunarak, "Türk ekonomisiyle ilgili son dönemde açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Türkiye’ye ve Türk ekonomisine güven yükseliyor. Yatırım ortamımızın iyileştirilmesi için gereken adımları atıyoruz. Yapamazsınız diyenlere, yapsanız bile satamazsınız diyenlere gurur duymak yerine Togg’a çamur atanlara rağmen hedefimize ulaştık. Togg’a gösterdiğimiz irade diğer sektörlere de ilham kaynağı oldu. Küresel otomotiv firmaları ve diğer büyük ölçekli araç üreticilerinin elektrikli araç yatırımlarını Türkiye’ye yöneltmesinin önünü açtı. BYD ülkemizde üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracak Manisa’da. Başka şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Dünya Bankası işbirliği ile yürttüğümüz projelerle 750 milyon dolarlık finansmanı sanayicilerimize sunduk. Türk ekonomisi çok boyutlu dönüşüm sürecinden geçiyor, kabuk değiştiriyor. Ekonomimiz farklı bir lige yükselecek. Gelişmiş ülkeler dahil tüm diyayı etkileyen sis bulutu dağıldığında Türkiye yeni dönemin forveti olacak” diye konuştu.

“5 milyar dolarlık teşvik paketini devreye alıyoruz”

Elektrikli araçlar için yıllık üretimi 1 milyon adede çıkarmayı hedefleyen teşvik paketinin devreye alınacağını ifade eden Erdoğan, diğer teşvik paketlerini de açıkladı. Erdoğan, “Elektrikli araçlar için yıllık üretimi 1 milyon adede çıkarmayı hedefleyen 5 milyar dolarlık teşvik paketimizi devreye alıyoruz. Amacımız AR-GE ve mühendislik faaliyetlerini kapsayan yeni nesil araç kazanımlarını ülkemize kazandırmaktır. Batarya çağrımız ile 2030 yılına kadar 80 gigawatt saatlik bir kapasite inşa ederek, bölgesel bir üretim üssü olmayı hedefliyoruz. Megawatt saat başına 6 bin dolara kadar sağlayacağımız hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketini yatırımcıların istifadesine sunuyoruz. Teknoloji alanlarında kalkınma yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak en az 20 milyar dolarlık özel sektör yatırımını ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz. HIT-30 Programı’yla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz. Güneş enerjisinde 15 gigavatlık bir kapasitenin tesisine yönelik hücre yatırımlarına megawatt başına 8 bin dolara kadar hibe desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.