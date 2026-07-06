Türkiye, 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO 36. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. NATO’nun geleceği ve küresel güvenlik konularının gündeme geleceği zirveye, 32 üye ülkenin liderleri ile dışişleri ve savunma bakanları katılacak.

Zirvede ayrıca AP4 ülkeleri olarak bilinen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore de yer alacak. Toplantılarda Avrupa-Atlantik ve Hint-Pasifik bölgelerindeki güvenlik gelişmeleri masaya yatırılacak.

17 YIL ARADAN SONRA BİR İLK!

Zirve kapsamında ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'yı ziyaret edecek. Böylece Türkiye, 17 yıl sonra bir ABD başkanını ağırlamış olacak. Türkiye'ye son başkanlık ziyareti, Nisan 2009'da Barack Obama tarafından gerçekleştirilmişti.

KRİTİK GÖRÜŞMENİN SAATİ BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın saat 15.00'da önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. İki liderin gündeminde savunma sanayiindeki iş birliğinin yanı sıra CAATSA yaptırımları, Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesi, KAAN savaş uçağı için motor temini ve yeni savunma projelerinin yer alması bekleniyor.

Liderlerin görüşmesinde bölgesel gelişmeler de geniş yer tutacak. Suriye'nin yeniden inşası, terörle mücadele, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış arayışları, Gazze'nin yeniden imarı ve İsrail'in ateşkes ihlallerine ilişkin başlıkların da masaya yatırılması öngörülüyor.