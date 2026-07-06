İstanbul’da 19 Mart’ta düzenlenen silahlı saldırıda Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirmişti. Olay sırasında aynı araçta bulunan ve saldırıdan yara almadan kurtulan rapçi Vahap Canbay ise Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan, Zuhal Kalaycıoğlu, Metin Kadayıfçıoğlu ve 5 şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

"HEDEF BENDİM"

Canbay, şikayet dilekçesinde olay günü Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun asıl hedefinin kendisi olduğunu, ancak kurşunun yanında bulunan arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı’ya isabet ettiğini belirtti. Kadayıfçıoğlu’nun eyleminin ise teşebbüs aşamasında kaldığını ileri sürdü.

SOMUT EYLEM BULUNMADI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada tanık beyanları, bilirkişi raporları ve kamera görüntülerine ilişkin inceleme tutanakları değerlendirildi. Yapılan incelemeler sonucunda şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeki maktulü doğrudan hedef aldığı, müşteki Canbay'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs olarak nitelendirilebilecek somut bir eyleminin bulunmadığı belirlendi.

TAKİPSİZLİK KARARI

Sabah'ta yer alan habere göre savcılık tarafından 'Kasten öldürme/yardım etme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suçluyu kayırma' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamalarıyla soruşturulan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında, müşteki Canbay'a yönelik iddialar yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.