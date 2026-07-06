İlçenin artan ulaşım ihtiyacına çözüm sunması hedeflenen metrobüs, belirlenen güzergâhta hizmet vererek özellikle yoğun saatlerde toplu ulaşımı rahatlatacak. Modern yapısı ve yüksek yolcu kapasitesiyle dikkat çeken metrobüsün, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sunması amaçlanıyor.

Yetkililer, ring seferlerinin başlamasıyla birlikte sistemin performansının takip edileceğini, vatandaşlardan gelecek geri bildirimlerin de değerlendirilerek ulaşım hizmetinin daha verimli hale getirileceğini belirtti.

İnegöl ile Alanyurt arasında hizmet verecek metrobüs seferlerine başladı.