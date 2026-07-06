Türkiye’de aday sürücülere uygulanan yaptırımların genişletilmesi gündemde. Meclis’e sunulan yeni torba yasa teklifine göre drift atma, trafikte makas atma ve geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermeme gibi ihlallerde bulunan aday sürücülerin ehliyetleri iptal edilecek. 2017 yılından 17 Haziran 2026’ya kadar geçen süreçte toplam 161 bin 347 aday sürücünün belgesi iptal edildi. Bu dönemde iptallerin en önemli nedeni ise alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak oldu.

Söz konusu ihlal sebebiyle 123 bin 72 aday sürücünün belgesi elinden alındı. Aday sürücülere yönelik yaptırımlar özellikle son yıllarda yoğunlaştı. Toplam belge iptali geçen yıl 31 bin 978’e ulaşarak dönem içerisindeki en yüksek seviyesine çıktı.

GEÇİCİ DEĞİL KALICI İPTAL

Mevcut düzenlemede drift atmak, trafikte makas yapmak ya da ambulans ve itfaiye gibi geçiş üstünlüğü bulunan araçlara yol vermemek gibi ihlallerde sürücü belgeleri belirli süreyle geri alınabiliyor. Daha caydırıcı olacağı düşüncesiyle yeni düzenleme ile trafik güvenliğini ciddi ölçüde tehlikeye düşüren bu tür ihlallerin aday sürücüler açısından da aday sürücü belgesinin iptal edilmesine yol açması öngörülüyor. Etki analizinde yer alan verilere göre, Türkiye’de hâlihazırda 38 milyon 907 bin 247 sürücü belgesi sahibi bulunuyor. Bunların 3 milyon 402 bin 75’i aday sürücülerden oluşuyor. Aday sürücülerin toplam sürücüler içerisindeki payı ise yüzde 8,7 seviyesinde seyrediyor.