Trump, 1 Haziran’dan itibaren AB’den ithal edilen tüm ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi getirilmesini önerdi. Sosyal medya platformu X’te paylaştığı mesajda, bu yüksek oranlı vergiyi uygulamanın gerekliliğine dikkat çekti.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa Birliği, ABD’yi ticaret konusunda sömürmek amacıyla kuruldu. Onlarla başa çıkmak son derece zor. Güçlü ticaret bariyerleri, KDV’ler, saçma şirket cezaları, parasal olmayan ticaret engelleri, para manipülasyonları, Amerikan şirketlerine karşı haksız davalar ve daha fazlası, ABD’nin AB ile yılda 250 milyar dolardan fazla ticaret açığı vermesine neden oldu. Bu kesinlikle kabul edilemez. Onlarla yaptığımız görüşmeler hiçbir yere gitmiyor. Bu nedenle, 1 Haziran 2025’ten itibaren Avrupa Birliği’nden gelen ürünlere doğrudan %50 gümrük vergisi uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD’de üretilmişse bu vergi geçerli olmayacak. İlginiz için teşekkürler!"