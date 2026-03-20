ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada unları söyledi:

"ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır! Nükleer güç sahibi İran'ı durdurma mücadelesine katılmak istemediler. Şimdi bu mücadele askeri olarak kazanıldı ve onlar için çok az tehlike var; ödemek zorunda kaldıkları yüksek petrol fiyatlarından şikayet ediyorlar, ancak yüksek petrol fiyatlarının tek nedeni olan basit bir askeri manevra olan Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yardım etmek istemiyorlar. Onlar için çok kolay, çok az riskle yapılabilecek bir şey. korkaklar ve biz onları hatırlayacağız!"