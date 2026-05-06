Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsviçreli yetkililerin MV Hondius gemisindeki bir yolcuda Hantavirüs vakasını doğruladığını açıkladı.

6 Mayıs itibarıyla gemiyle bağlantılı toplam vaka sayısı 8’e yükselirken, bunlardan 3'ü laboratuvar testleriyle kesinleşti. Virüsün türü, yapılan incelemeler sonucunda en tehlikeli türlerden biri olan "Andes hantavirüsü" olarak teyit edildi.

DSÖ, potansiyel olarak maruz kalan kişilerin takibi için uluslararası bir operasyon başlattı. Örgüt tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsviçreli yetkililer, MV Hondius kruvaziyer gemisindeki bir yolcuda tespit edilen bir hantavirüs vakasını doğruladı. Yolcu, geminin işletmecisi tarafından yolcuları sağlık durumuyla ilgili bilgilendiren bir e-postaya cevap vermiş, İsviçre’nin Zürih kentindeki bir hastaneye başvurmuş ve şu anda tedavi görmektedir. Uluslararası Sağlık Tüzüğü (IHR) uyarınca, WHO, potansiyel olarak maruz kalan kişilerin izlenmesini ve hastalığın daha fazla yayılmasının önlenmesini sağlamak amacıyla, ilgili ülkelerle işbirliği içinde uluslararası temas takibi çalışmalarına destek vermektedir.

"ANDES HANTAVİRÜSÜ"

Bu salgındaki virüsün türü, Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve İsviçre Cenevre Üniversite Hastaneleri tarafından Andes hantavirüsü olarak teyit edilmiştir. Senegal'deki Institut Pasteur de Dakar ve Arjantin'deki Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud'un desteği de bu olaya müdahale açısından hayati öneme sahip olmuştur. 6 Mayıs itibarıyla 8 vaka bulunmaktadır ve bunlardan 3'ü laboratuvar testleri ile hantavirüs olarak teyit edilmiştir. DSÖ, hastaların, temaslı kişilerin, yolcuların ve mürettebatın güvenli kalmak ve yayılmayı önlemek için ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe sahip olmalarını sağlamak amacıyla ülkelerle işbirliğini sürdürecektir."

23 ÜLKEDEN 150 YOLCU RİSK ALTINDA

23 farklı ülkeden 150’den fazla yolcunun bulunduğu gemideki salgın için DSÖ, Arjantin, Senegal ve Güney Afrika'daki laboratuvarlarla iş birliği yürütüyor. Kemirgenlerden bulaşan ve insandan insana geçme özelliği bulunan Andes türü virüsün daha fazla yayılmaması için İsviçre’nin Zürih kentinde tedavi altına alınan ilk vakanın temas takibi titizlikle sürdürülüyor.