İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin istek ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı toplantılara Kınık’ta devam etti. Kınık ve İzmir'in gördüğü en iyi belediyecilik hizmetini yapmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Tugay, “Herkes İzmir'de yaşamak ister. Bu ülkede herkes İzmir'de yaşamaya özenir. Bize düşen bu şehrin layık olduğu hizmeti en iyi şekilde yapmaktır” şeklinde konuştu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, ilçelerin ihtiyaçlarını, talep ve sorunlarını yerinde dinlemeye devam ediyor. Başkan Tugay güne Kınık'ta başladı. Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur'un ev sahipliğinde düzenlenen koordinasyon toplantısına İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kınık Belediyesi bürokratları katıldı.

“Sosyal yardımlar çok önemli” Öncelikle temel belediye hizmetlerinin eksiksiz olması gerektiğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal hizmetler alanında ihtiyaçlı insanlara ulaşılması gerektiğini söyledi. Tugay, “Bize biri başvurursa diye bekliyoruz ama bazı insanlar o kadar yaşlı ki, hasta olabilir, nereye başvuracağını bilemeyebilir. O insanları bulmak da bizim görevimiz. Her fırsatta sosyal yardım ihtiyacı olan vatandaşların dökümünü çıkarmamız lazım. Zaman zaman nasılsınız, ihtiyacınız var mı diye sormamız lazım. Bütün bu çalışmaları ortak yapmamız lazım” dedi.

“Her zaman bir, sıfırdan büyüktür” İnsanların morale ihtiyacı olduğuna, bunun için de sosyal organizasyonlar yapılması gerektiğine vurgu yapan Başkan Tugay, “Bugüne kadar yaptıklarımızın on katını, yirmi katını, hatta elli katını yapmayı hedeflemeliyiz. Böylesine güçlü bir çalışmamız olmalı” dedi. Belediyenin hastanesi Eşrefpaşa Hastanesi'ni hatırlatan Tugay, “Sağlık hizmetleri konusunda Türkiye'nin diğer bütün şehirlerinden çok daha fazla şey yapma şansımız var. Evde sağlık, destek hizmetleri dahil ruhsatımız, yetkimiz, ekiplerimiz var, artırabiliriz. Ama genel anlamda her türlü sağlık hizmeti konusunda daha fazla şey yapmayı istemeli, düşünmeli ve planlamalıyız. Bölgenizdeki insanların kronik sağlık problemleri olanlarını envanter şeklinde oluşturabilirsiniz. Her zaman bir, sıfırdan büyüktür. Bu nüfusun hiçbiri hakkında bilginiz yoksa bu sıfırdır. Yüz tanesinin problemini biliyorsanız yüz kat daha iyisinizdir. Bazı insanların da gerçekten çok çaresiz olduğunu fark etmek lazım. Bugün glutensiz beslenmek zorunda olan çölyak hastalarının glutensiz ekmek, besin bulması zannettiğinizden yüz kat daha zor bir iş. Bunu bilip o insanlara düzenli olarak glutensiz diyet ürünleri gönderebiliriz. Yaptığınız yardım hayatlarındaki en önemli şey olacak, duyun onları” diye konuştu. Dr. Cemil Tugay, Karşıyaka'da yaptığı sağlık hizmetleriyle çok fazla insanın hayatına katkı sağladıklarını ifade etti. Tugay, “Bizi mutsuz eden şeyler çoksa biz de mutsuz oluyoruz. İnsanların mutluluklarını görebildiysek o mutlulukta bize de pay düşüyor ve huzurla geçiyor yaşantımız. Başarılı olmayı ne olur küçük görmeyelim” dedi.

“Bu emanete gözümüz gibi bakmamız lazım” İnsanların en değerli şeylerini kendilerine emanet ettikleri bir görevde bulunduklarını hatırlatan Başkan Tugay, “Bu emanete de gözümüz gibi bakmak aynı zamanda onur gereğidir. Mükemmel olmayabiliriz, her şeyi mükemmel yapamayabiliriz, her şeye yetemeyebiliriz ama herhangi bir şey bizim elimizdeyse ve yapmıyorsak o artık bizim için bir eksik, hata, suç ve sorumsuzluktur. Hem bu şehir hem biz mutsuz oluruz” dedi.

“Hedefimiz en iyi hizmeti vermek” Kınık ve İzmir'in gördüğü en iyi belediyecilik hizmetini yapmayı hedeflediklerini ifade eden Tugay, “İzmir bu ülkenin gururudur. Burası çok değerli, iyi insanların yaşadığı bir şehir. Bu topraklar bu ülkenin en verimli topraklarından. Burada yaşanmış binlerce yıllık kültür, dünyanın çok az yerinde vardır. Herkes İzmir'de yaşamak ister. Bu ülkede herkes İzmir'de yaşamaya özenir. Bize düşen bu şehrin layık olduğu hizmeti en iyi şekilde yapmaktır” şeklinde konuştu.

Başkan Tugay’dan tasarruf vurgusu Yurttaşlardan ESHOT ile ilgili gelen istekleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Tugay, “Her sefer, her yolcu bizim için zarar. Hiç önemli değil. Biz şirket değiliz. Kar etmek üzere kurulmuş bir kurum değiliz. Devlet adına halka hizmet için kurulmuş, şehirdeki insanların kendine en yakın hissettiği kurumuz. Zarar ederiz, yapamayız diye düşünmemek lazım. Ama israf etme hakkımız yok. Kendi fantezi dünyamızdaki bir şeyleri gerçekleştireceğiz diye halkın parasını saçıp savurmayacağız. Bunu ben kuvvetle reddediyorum. Hiç kimsenin böyle bir şey yapma hakkı yok. İhtiyaç neyse onu karşılamamız lazım” dedi.

“Yolu yürümek o yola ilk adımı atmakla başlıyor” İzmir Planlama Ajansı'nın çalışmalarından bahseden Başkan Dr. Cemil Tugay, dijital altyapı ve yapay zeka konusuna dikkat çekti ve bu konuda ilçe belediyelerine yardıma hazır olduklarını söyledi. Tugay, “Bir yolu yürümek, uzun ve zor bir yolu yürümek o yola ilk adımı atmakla başlıyor. Adımı atmadıkça o yolda bir santimetre ilerleme şansınız yok. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Her zaman insanlar ben mükemmeli istiyorum diye düşündüğü zaman iyiyi yapamaz hale gelirler. Ne yaparsanız yapın daha iyisi her zaman vardır ama iyi olmanın yolu o ilk adımı atmaktır. Olduğumuz yerde sabit durmak değil ilerlemek için yürümeye başlamayı hedeflememiz lazım. Yalnız hissetmeyin kendinizi, İzmir Büyükşehir Belediyesi 24 saat arkadaşınız, yoldaşınız olarak yanınızda olacak” şeklinde konuştu.

Bodur: Birlikte çok güzel şeylere imza atacağız Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, “Ne kadar güçlü olduğumuzu sizlerle olduğumuzda daha iyi anlıyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz, çok fazla yapmamız gereken şey var. İyi ki varsınız, sizlerle çok daha kolay oluyor. Birlikte çok güzel şeylere imza atacağız. İlçemizle ilgili çok iyi analiz yapılmış. Bu da demek oluyor ki çok güzel işler yapacağız” dedi.