Konya Büyükşehir Belediyesi, su yönetiminde dijitalleşme adımlarını güçlendirmeyi sürdürüyor.KONYA (İGFA) - KOSKİ’nin merkez ve ilçe teşkilatlarından katılan personel, SCADA operatörlüğü, donanım, işletme ve yazılım konularında uzman ekiplerce verilen eğitimleri 4 grup halinde tamamladı. Eğitimler sayesinde personel, sahadaki tesisleri bilgisayar ve mobil cihazlar üzerinden anlık olarak takip edebilecek.

Yeni sistemle birlikte; su depolarındaki taşmaların önlenmesi, basınç dengesinin sağlanması, şebeke arızalarının önceden tespiti, enerji ve iş gücünde tasarruf gibi pek çok alanda verimlilik hedefleniyor.

2003 yılında kurulan ve kapasite açısından Türkiye’nin en büyük içme suyu SCADA kumanda ve izleme sistemi olan KOSKİ SCADA Sistemi, son yatırımlar ve personel eğitimiyle birlikte daha etkin hale getiriliyor.