Mardin’in eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Tarihi Gazipaşa İlköğretim Okulu, bilimle yeniden hayat buluyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, okul binası TÜBİTAK destekli bilim merkezine dönüştürülüyor.

Tarihi dokusunu koruyarak yeniden işlevlendirilecek olan yapı, çocukların bilime adım attığı, düşünce ve keşif dünyalarının şekillendiği bir mekâna dönüşecek. Proje kapsamında yürütülen görüşmelerin ardından, çalışmaların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

“Sadece Bir Bina Değil, Bir Vizyon İnşa Ediliyor”

Yetkililer, bu dönüşümün yalnızca fiziksel bir restorasyon olmadığını, geçmiş ile geleceği birleştiren bir eğitim vizyonunun da hayata geçirileceğini ifade etti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Tarihi yapılar sadece birer turizm değeri değil, aynı zamanda çocuklarımızın ilham alacağı, bilimin ışığında büyüyecekleri merkezlere dönüşmeli. Gazipaşa’da atılan bu adım, Mardin’in geleceğine yapılan en kıymetli yatırımlardan biridir.”

Bilim Merkezleri Mardin Geneline Yayılıyor

Proje yalnızca Artuklu ile sınırlı kalmayacak. Kızıltepe, Nusaybin ve Midyat ilçelerinde de benzer bilim merkezlerinin kurulacağı belirtildi. Böylece Mardin’in dört bir yanında bilimle buluşan genç nesillerin yetişmesine katkı sağlanması hedefleniyor. Bu adımın, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendireceği vurgulandı.

Mehmet Uncu: “Bilimle Büyüyen Nesiller Türkiye Yüzyılı’nın Teminatıdır”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, şu değerlendirmelerde bulundu, “Gazipaşa İlköğretim Okulu’nun bilim merkezine dönüşmesi, sadece bir mekân değişikliği değil; bir zihniyet dönüşümünün yansımasıdır. Mardin’in çocukları artık tarihî bir yapıda bilimi, araştırmayı ve üretmeyi öğrenecek. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, ilimle yoğrulmuş bir gençlik; hem şehrimizin hem ümmetin aydınlık yarınlarını kuracaktır.”